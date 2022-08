ليفربول يحتفي بذكرى مميزة لمحمد صلاح (فيديو)

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى نادي ليفربول، بذكرى أولى أهداف لاعبه الدولي المصري محمد صلاح بقميص الريدز، بعدما انضم إلى صفوف النادي الإنجليزي صيف 2017 قادماً من نادي روما.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لأول أهداف محمد صلاح مع النادي الإنجليزي، وكتب عليه: "في مثل هذا اليوم من عام 2017 جاءت أولى أهداف محمد صلاح مع الريدز".

وكان محمد صلاح أحرز أولى أهدافه مع ليفربول في شباك واتفورد على ملعب فيكارج رود، موسم 2018/2017.

وجدد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول مؤخراً، ليستمر بين صفوف الريدز حتى عام 2025.

ونجح محمد صلاح في تسجيل حضوره خلال أولى مباريات ليفربول بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي أمام فولهام، حيث سجل هدفاً وصنع آخر، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

The first of 1️⃣5️⃣8️⃣ goals...#OnThisDay in 2017, @MoSalah scored on his Reds debut 🇪🇬👑 pic.twitter.com/qzKDqe2SuP