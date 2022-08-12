رئيس ريال مدريد يُنهي آمال رونالدو في العودة.. وشقيقة اللاعب ترد بقوة (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، موقفه من عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، إلى صفوف الميرنغي مرة أخرى.

ورد بيريز على سؤال على أحد المشجعين بشأن إمكانية عودة كريستيانو رونالدو إلى مدريد، قائلاً: "عمره 38 عامًا".

وعلقت كاتيا أفييرو شقيقة رونالدو بشكل غاضب على تصريح بيريز، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "يبلغ من العمر 38 عامًا، لكنه يستطيع القفز في الهواء بارتفاع مترين والبقاء فيه لمدة 3 دقائق، وجسمه ليس به دهون، احترم نفسك أيها الرجل العجوز، أنت تبلغ من العمر 75 عامًا".

ويبدو أن رونالدو الذي رحل عن ريال مدريد عام 2018 وانضم إلى يوفنتوس، في طريقه للبقاء بين صفوف مانشستر يونايتد، لينهي الجدل الذي دار منذ نهاية الموسم الماضي بشأن رحيله إلى نادٍ آخر ينافس بدوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو بديلاً في مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون الأحد الماضي، التي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف، في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

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