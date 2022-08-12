كريستيانو رونالدو يحارب «الصلع» بخطوة جديدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إنجليزية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، افتتح عيادة زراعة شعر جديدة في مدينة مربلة الإسبانية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن رونالدو يمتلك 10 فروع في البرتغال، وفرع واحد في مدريد افتتحه عام 2019، ومنذ ذلك الحين استقبلت العيادات أكثر من 6 آلاف عميل، وتتولى شريكته جورجينا رودريغيز الإشراف على المراكز.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو قام بتوسيع مشروعه بافتتاح عيادة جديدة فاخرة في مدينة مربلة الإسبانية، تحتوي على 15 غرفة عمليات، ويعمل بها 100 متخصص.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل كل عملية، حيث قالت إنها تستغرق 6 ساعات تقريباً، وتتراوح تكلفتها بين 4000 إلى 7000 جنيه إسترليني، وإجمالًا تبلغ أرباح المشروع 85 مليون إسترليني، حسب مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم.

وعلق رونالدو على مشروعه، قائلاً: "أحب أن يهتم الجميع بمظهره، وأنا مثال واضح جداً على ذلك، الثعلبة والصلع مشاكل كبيرة في أوروبا والعالم، نريد مساعدة الاشخاص على تحسين ذاتهم، وعدم الشعور بالخجل".

ويعتبر كريستيانو رونالدو خبير مُحنك في تحويل الملايين التي يتقاضاها من لعبة كرة القدم، لاستثمارات في قطاعات متنوعة، تجاوز حجمها المليار يورو، وكان آخرها استثماره في مجال زراعة الشعر.

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