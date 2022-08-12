بتصرف مفاجئ.. لاعب برشلونة الجديد يلمح للرحيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة الجديد جدلاً واسعاً، بشأن عودته إلى ناديه السابق تشيلسي مرة أخرى هذا الصيف.

وانضم كريستنسن إلى صفوف برشلونة مجانًا خلال فترة الانتقالات الجارية، ولكن لم يتم تسجيل اللاعب في قائمة البرسا للموسم الجديد، رغم انطلاق منافسات الدوري الإسباني، اليوم الجمعة، وذلك بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها البلوغرانا.

وقام كريستنسن بتغيير صورة ملفه الشخصي على "إنستجرام" ووضع صورته بقميص تشيلسي، مما أثار شائعات بعودته إلى صفوف البلوز، حسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية.

وحذف كريستنسن منشوراً قام بوضعه عند انتقاله إلى برشلونة، مما أثار مخاوف جماهير النادي الكتالوني بشأن رحيله قبل اللعب بقميص البرسا.

ويمكن لكريستنسن استخدام بند يسمح له بمغادرة برشلونة مجانًا، إذا لم يتم تسجيله قبل المباراة الافتتاحية للبارسا في الدوري الإسباني المقرر إقامتها، غداً السبت، أمام رايو فاييكانو.

ولعب كريستنسن مع تشيلسي 160 مباراة بين عامي 2014 و2022، وساهم في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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