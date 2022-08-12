القضاء البريطاني يستدعي رياض محرز

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذُكر اسم قائد المنتخب الوطني الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز، أول أمس الأربعاء، في محكمة بِمدينة تشستر الإنجليزية.

ونظر قضاء مدينة تشيستر قضية الدولي الفرنسي ومدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سابقا بنيامين ميندي، التي لها صلة بِتهم تورّط هذا اللاعب في عدّة فضائح أخلاقية، يتراوح تاريخها ما بين أكتوبر 2018 وصيف 2020.

وردّدت هيئة المُحلّفين أسماء رياض محرز وكايل ووكر ورحيم سترلينغ وجون ستونز وجاك غريليش، وهم لاعبون يرتدون حاليا زيّ نادي مانشستر سيتي، أو سبق لهم تمثيل ألوان بطل إنجلترا.

وقالت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، أول أمس الأربعاء، إن هؤلاء اللاعبين الخمسة، سيستدعيهم قضاء مدينة تشيستر في الأيّام القليلة المقبلة، وقدّرت أن يكون ذلك الاثنين المقبل، للاستماع إليهم كشهود.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز