"فيفا" يؤكد تقديم موعد افتتاح مونديال 2022 يوماً واحداً

المصدر: أ ف ب

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس تقديم موعد انطلاق نهائيات كأس العالم يوما واحدا على أن تبدأ المنافسات في العشرين من نوفمبر بعد أن كان الانطلاق الرسمي مقررا في 21 منه.

وأصدر فيفا بيانا جاء فيه "ستلعب قطر الدولة المضيفة ضد الإكوادور في 20 نوفمبر".

وأضاف "تم تقديم المباراة الافتتاحية وحفل نهائيات كأس العالم على ملعب البيت، يوم واحدا بعد قرار بالإجماع اتخذه مجلس فيفا".

وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في 21 نوفمبر، لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم.

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