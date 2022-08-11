رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات يشيد بإنجازات ميرزا والمنصوري في "ألعاب التضامن"

المصدر: وام

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أكد سعادة أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية - نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات أن الانجاز الذي حققه يوسف ميرزا وأحمد المنصوري في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في تركيا، لم يأت من فراغ وإنما نتيجة عمل مستمر من اللاعبين ودعم من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات للدراجات.

وتقدم أسامة الشعفار بالتهنئة للاعبي منتخبنا الوطني للدراجات على ما قدموه خلال المنافسات، مؤكدا انهم على الطريق الصحيح لمواصلة الإنجازات والألقاب.

وكان منتخبنا الوطني للدراجات أحرز 4 ميداليات ملونة /ذهبيتين وفضية واحدة وبرونزية واحدة/ بدورة ألعاب التضامن الإسلامي، لتكون المرة الأولى التي تحرز فيها بعثة الإمارات ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها بدورات ألعاب التضامن الإسلامي.

ووجه الشعفار الشكر إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس الجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي على حضوره ومتابعته للوفد الإماراتي المشارك في الدورة.

وتمنى الشعفار المزيد من النجاحات للمنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بمدينة هانجتشو الصينية العام المقبل.

وشدد على ضرورة استثمار هذا التألق في دورة ألعاب التضامن للاستعداد الجيد للبطولتين الآسيويتين للطريق في تايلاند والمضمار في ماليزيا 2023 ليتمكن المنتخب الوطني من انتزاع بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

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