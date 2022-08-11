يرتديه ميسي.. كم يبلغ سعر نسخة الجماهير من حذاء صلاح الجديد؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهر الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، بحذاء جديد خلال الموسم الجاري الذي بدأه أمام فولهام، ونجح في تسجيل هدف وصناعة هدف آخر.

وشارك محمد صلاح الشهر الماضي في إعلان لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة أحذية مباريات كرة القدم وغيرها من الأدوات الرياضية، وارتدى خلاله حذاءً جديداً باللون الأخضر.

وسلط موقع "ليفربول إيكو" الضوء على الحذاء الذي ارتداه محمد صلاح، مشيراً إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، ارتداه هو الآخر في أول لقاء له بالموسم الجديد رفقة العملاق الباريسي، كونه ضمن المشاركين في الحملة الإعلانية الخاصة بالحذاء.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن الحذاء الذي ارتداه صلاح وميسي مصمم خصيصاً للمهاجمين المميزين، الذين يمتازون بالسرعة والمهارة.

ويبلغ سعر الحذاء (نسخة الجماهير) عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالشركة العالمية التي صنعته 75 جنيه إسترليني (92 دولار أمريكي)، وتتوفر منه نسخة أخرى بقيمة 290 جنيه إسترليني (354 دولار أمريكي).

يذكر أن محمد صلاح تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، المقدمة من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

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