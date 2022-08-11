نجم ليفربول يكشف دور محمد صلاح في تطويره

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف نجم ليفربول الشاب هارفي أليوت، دور زميله في الريدز الدولي المصري محمد صلاح، في تطويره خلال الفترة الأخيرة.

وكان ليفربول أعلن، اليوم الخميس، تجديد عقد هارفي أليوت حتى عام 2027، كمكافأة له على تألقه خلال الفترة الماضية، ليستمر صاحب الـ 19 عامًا فترة أطول بين صفوف الريدز.

وقال هارفي أليوت في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "لاعبو ليفربول يساعدوني كثيراً خاصة محمد صلاح، يتحدث معي باستمرار ويوجه لي النصائح".

وتابع: "صلاح يخبرني بالأمور التي تساهم في تطويري، وينصحني دوماً بمحاولة تجربة أشياء مختلفة في طريقة لعبي، يطلب مني أكون بجانبه في التدريب أو في صالة الجيم حتى يمنحني النصائح باستمرار".

وأتم هارفي أليوت، قائلاً: "كنت مرعوباً من فكرة التحول من مشجع يشاهد صلاح وفيرجيل فان دايك وهندرسون في التلفاز، إلى لاعب يتواجد معهم في فريق واحد".

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