بيكيه يضحي من أجل برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إسبانية، أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وافق على تخفيض راتبه، من أجل البقاء مدة أطول رفقة النادي الكتالوني.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة ووكيل اللاعب، يعملون حالياً على تنفيذ الاتفاق الخاص بتخفيض راتبه، وصياغة عقد جديد لمدة عامين.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيكيه أول من اتخذ هذه الخطوة العام الماضي وبفضل هذا التحرك وقتها نجح برشلونة في تسجيل الصفقات الجديدة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بيكيه اقترح اللعب مجانًا للبارسا خلال السنوات المتبقية في عقده، وإدارة برشلونة وجهت الشكر له على هذه اللفتة الطيبة، مشيرة إلى أن صيغة اللعب بدون مقابل غير قابلة للتطبيق من الناحية القانونية.

وشددت الصحيفة على أن الطرفان اتفقا على استمرار بيكيه لعامين مع برشلونة، ولكن براتب أقل بكثير مما يحصل عليه حالياً.

ويستعد برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو بالجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني، السبت المقبل 13 أغسطس.

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