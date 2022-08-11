ليفربول يكافئ موهبته بعقد جديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي توقيع لاعبه هارفي إليوت على عقد طويل الأمد، ليكون بمثابة مكافأة للاعب على مستواه الفني القوي خلال الفترة الماضية.

وقال هارفي في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "من الرائع أنني سأكون لسنوات عديدة مع هذا النادي".

وأضاف: "إنه شعور رائع بالنسبة لي ولعائلتي، لكوني من مشجعي ليفربول، لا يوجد مكان أفضل لأكون متواجداً فيه".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" أشارت إلى أن ليفربول يرغب في تجديد عقد هارفي بناءً على قرار يورجن كلوب المدير الفني للريدز، لأنه يرى أن اللاعب تطور كثيراً لذلك لابد من مكافئته بالتجديد.

يأتي ذلك في ظل مطاردة الإصابات للاعبي ليفربول، خاصة على مستوى خط الوسط خلال الفترة الأخيرة.

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