كورتوا: ريال مدريد يواجه صعوبات في كل موسم لهذا السبب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن الصعوبات التي تواجه فريقه في كل موسم، وذلك في تصريحات أدلى بها عقب تتويج الميرنغي بكأس السوبر الأوروبي، أمس الأربعاء، على حساب آينتراخت فرانكفورت، في المباراة التي انتهت 0/2 لصالح بطل إسبانيا.

وجاء هدف ريال مدريد الأول أمام فرانكفورت، عن طريق ديفيد ألابا ثم أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني، ليواصل اللاعب الفرنسي تألقه.

وبدأ تيبو كورتوا حديثه عن مباراة السوبر الأوروبي، حيث قال في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "تصديت لكرتين أو ثلاثة مهمين في الشوط الأول، بالنسبة لنا لعبنا مباراة متكاملة للغاية، ونجحنا في تسجيل الأهداف، في آخر 3 نهائيات حافظنا على شباكنا نظيفة، وهذا أمر مهم".

وأضاف: "عندما يخوض ريال مدريد مباراة نهائية عادة ما يفوز بها، هذا هو الريال لذلك هو فريق كبير".

وعن الصعوبات التي يواجهها ريال مدريد، قال كورتوا: "دائما ما نجد صعوبة في كل موسم، بسبب الفرق المنافسة فهي تريد أن تظهر تألقاً واسعاً ضد البطل، ولكن الريال على أتم الاستعداد للظهور بشكل مميز، والعمل على مواصلة حصد الألقاب".

وكان ريال مدريد نجح الموسم المنقضي في التتويج بلقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يضيف إلى خزانته لقب السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه.

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