عودة وو لي إلى الصين تقرب مهاجم منتخب مصر من إسبانيول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي إسبانيول رحيل لاعبه وو لي إلى شنغهاي بورت الصيني، بعد ثلاثة مواسم قضاها رفقة النادي الإسباني.

واستطاع وو لي تسجيل 16 هدفاً في 126 مباراة خاضها بقميص إسبانيول، وقد يفتح رحيله الباب أمام إسبانيول لضم الدولي المصري عمر مرموش مهاجم منتخب مصر ونادي فولفسبورغ الألماني، وفقاً لموقع "La Grada" الإسباني.

وقال الموقع أن إسبانيول يرغب في تدعيم مركز الجناح الهجومي وهو ما يجعله يفكر في ضم مرموش، مشيراً إلى أن رحيل وو لي ربما يكون سبباً في اقتراب اللاعب المصري من النادي الإسباني.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتمسك فيه فولفسبورغ باستمرار مرموش بين صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وكان مرموش رحل عن صفوف شتوتغارت الألماني عقب انتهاء إعارته، وعاد إلى فولفسبورغ، وشارك في تعادل فريقه مع فيردر بريمن بهدفين لمثلهما، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الألماني.

ولم ينجح مرموش في التسجيل أو الصناعة، لكنه سجل في تأهل فريقه إلى دور الـ 32 من كأس ألمانيا، عقب الفوز على جينا بهدف دون رد، سجله برأسية رائعة.

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