بعد التتويج بالسوبر الأوروبي.. أنشيلوتي يتفوق على جوارديولا وينفرد بإنجاز تاريخي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عزز الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عدد ألقابه مع الميرنغي، بعد التتويج بلقب السوبر الأوروبي، على حساب آينتراخت فرانكفورت، مساء أمس الأربعاء.

وتوّج ريال مدريد للمرة الخامسة في تاريخه بلقب السوبر الأوروبي، بعد تفوقه على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت بهلسنكي عاصمة فنلندا.

سجل أهداف ريال مدريد في نهائي السوبر الأوروبي، دافيد ألابا في الدقيقة 37، قبل أن يضيف كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وأصبح كارلو أنشيلوتي، أول مدرب يفوز بـ 4 نهائيات لبطولة كأس السوبر الأوروبي، في إنجاز لم يحققه أي مدرب من قبل، حيث نجح في الفوز بنفس اللقب مع ميلان (مرتين)، وريال مدريد (مرتين).

وفك أنشيلوتي الشراكة مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الذي نجح في الفوز بلقب السوبر الأوروبي 3 مرات من قبل.

وتوج كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد موسم 2022/2021، بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الإسباني، وأخيراً السوبر الأوروبي.

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