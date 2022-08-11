أنشيلوتي: هذا ما يستحقه بنزيما.. وكل شيء وارد في كرة القدم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن سعادته بحصد لقب كأس السوبر الأوروبي على حساب نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، مشيراً إلى أن مهاجم الميرنغي كريم بنزيما يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية عن جدارة.

وحقق ريال مدريد لقب كأس السوبر الأوروبي، بالفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد، في النهائي الذي جمع بينهما أمس الأربعاء.

وقال أنشيلوتي خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "لم يكن اللقاء سهلاً، فرانكفورت كان منغلقاً، ووجدنا صعوبة في العثور على الإيقاع، سجلنا هدفاً ثم سيطرنا جيداً، دائماً في بداية الموسم لا يمكنك أن تتوقع أن تكون في أفضل حالاتك، لكننا فزنا لبدء موسم جيد".

واستكمل: "كان علينا أن نرفع وتيرة المواجهة من أجل تحقيق النصر، والانتصار يساعدنا على مواصلة الآمال".

أما عن رأيه في كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، قال الإيطالي المخضرم: "لاعب مهم جداً وقائد الفريق، وسجل العديد من الأهداف، وأنهى الموسم الماضي بشكل جيد، لا أحد لديه أدنى شك أن بنزيما يستحق الكرة الذهبية، لكن في كرة القدم كل شيء وارد، ويمكن أن يحدث أي شيء".

وأتم أنشيلوتي تصريحاته، قائلاً: "سنخوض مباريات أخرى سيلعبها من لم يلعبوا اليوم، لدينا مباراة يوم الأحد، وسأقوم وقتها ببعض التغييرات القليلة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز