ريال مدريد يتوّج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

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توج نادي ريال مدريد الاسباني بكأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة ( 2- صفر) في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب هلسنكي الأولمبي

وبادر ريال مدريد بتسجيل هدفه الأول عن طريق ألابا بعد نقلة رائعة من كاسيميرو بالرأس إثر ركلة ركنية في الدقيقة 38.

فيما أضاف قائد الفريق وهدافه الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني للريال بتصويبة قوية بعد تلقيه تمريرة من فينيسيوس داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

وبتسجيله الهدف الثاني للريال، يصبح رصيد كريم بنزيما (324 هدفا)، ليتفوق على راؤول غونزاليس (323 هدفا)، ويصبح الآن ثاني أفضل هدافي النادي الملكي، خلف كريستيانو رونالدو (450 هدفا).

كما أصبح بنزيما من اللاعبين الذين سجلوا في نسختين من كأس السوبر الأوروبي بنظام المباراة الواحدة، وهم:

– ريناتو (2006-2007)

– ليتل بيدرو (2009-2015)

– رييس (2010-2015)

– ليونيل ميسي (2011-2015)

– كونوبليانكا (2015-2016)

– سيرجيو راموس (2016-2018)

– خافي مارتينيز (2013-2020)

– بنزيما (2018-2022)

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