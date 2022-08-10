السوبر الأوروبي.. طموحات آينتراخت تتحدى تاريخ ريال مدريد

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد 10 أسابيع من إسدال الستار على فعاليات الموسم الكروي الماضي بلقب مثير، يدشن ريال مدريد مسيرته الرسمية في الموسم الحالي بمباراة حاسمة على أول ألقاب الكرة الأوروبية في الموسم الجديد، عندما يلتقي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبي.

وعلى الاستاد الأولمبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، يلتقي ريال مدريد بتاريخه الأوروبي الحافل مع طموحات آينتراخت فرانكفورت على لقب النسخة الـ 47 من كأس السوبر الأوروبي، وذلك بعد 62 عامًا من المواجهة الوحيدة السابقة بين الفريقين في البطولات الأوروبية.

وكان الفريقان التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960، وفاز ريال مدريد وقتها 3/7، ليتوج بلقب البطولة للنسخة الخامسة على التوالي في المسابقة.

وتحظى مباراة الفريقين في 1960 بمكانة هائلة في تاريخ الكرة الأوروبية، حيث شهدت حضور أكثر من 127 ألف مشجع على استاد هامبدن بارك في جلاسجو، حسبما أكد الاتحاد الأوروبي "يويفا"، كما شهدت المباراة أكبر عدد من الأهداف في نهائي أوروبي برصيد 10 أهداف.

وسجل المجري فيرنك بوشكاش 4 أهداف لريال مدريد، فيما تكفل الأسطورة الآخر ألفريدو دي ستيفانو بالأهداف الثلاثة الأخرى.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين اليوم الأربعاء، في لقاء فاصل أيضاً على أحد الألقاب الأوروبية بعدما توج آينتراخت في الموسم الماضي بثاني ألقابه الأوروبية وهو لقب الدوري الأوروبي بعد 42 عامًا من الفوز بنفس اللقب، ولكن بالمسمى القديم للبطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

ويخوض ريال مدريد مباراة السوبر بعدما توج في الموسم الماضي بلقبه الرابع عشر لدوري أبطال أوروبا، بالفوز على ليفربول الإنجليزي 0/1 في المباراة النهائية.

ويحظى ريال مدريد بتاريخ حافل في السوبر الأوروبي حيث توج باللقب 4 مرات في 2002 و2014 و2016 و2017، وفاز بلقب الوصيف في 3 نسخ أعوام 1998 و2000 و2018، ليكون ثالث أكثر الفرق تتويجاً بالسوبر بعد برشلونة الإسباني، وميلان الإيطالي ولكل منهما 5 ألقاب.

ويتطلع ريال مدريد إلى الفوز باللقب لاجتياز ميلان الذي أحرز لقب الوصيف مرتين فقط، فيما سيحافظ برشلونة على موقعه في الصدارة بفضل فوزه بلقب الوصيف 4 مرات.

ويخوض آينتراخت مباراة السوبر للمرة الأولى منذ بداية إقامتها في مطلع عام 1974 حيث كانت المشاركة في السوبر عام 1980 للفائزين بدوري أبطال أوروبا، وبطولة كأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس.

وتصب معظم الترشيحات قبل مباراة السوبر في صالح ريال مدريد، نظراً للمستوى المميز الذي أنهى به الفريق الموسم الماضي والعروض الجيدة التي قدمها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، فيما تلقى آينتراخت فرانكفورت هزيمة ثقيلة 1/6 أمام بايرن ميونخ، الجمعة الماضي، في افتتاح الموسم الجديد للدوري الألماني، ورغم ذلك يطمح آينتراخت أن يصبح الفريق الـ 25 الذي يتوج باللقب، علما بأنه الفريق الـ 39 الذي يخوض هذه المباراة.

وخلال مشاركاته الـ 7 السابقة في مباراة السوبر الأوروبي، لم يواجه ريال مدريد أي فريق ألماني، لتكون مباراة آينتراخت هي الاختبار الألماني الأول له في السوبر.

وفي 2017 أصبح ريال مدريد ثاني فريق في تاريخ السوبر الأوروبي يحرز اللقب في نسختين متتاليتين، بعدما نجح ميلان في هذا عامي 1989 و1990، ولكن أتلتيكو مدريد حرم ريال مدريد في نسخة 2018 من أن يصبح أول فريق يحرز اللقب 3 نسخ متتالية.

وعندما يخوض ريال مدريد مباراة آينتراخت، سيكون هذا هو الظهور الـ 30 لفريق إسباني في مباراة السوبر، علماً بأن برشلونة هو الأكثر حضوراً برصيد 9 مشاركات سابقة، ولكن مشاركة آينتراخت ستكون الظهور العاشر فقط لفرق ألمانيا في مباريات السوبر، علماً بأن بايرن ميونخ هو الأكثر حضوراً برصيد 5 مشاركات، كما أنه الوحيد من ألمانيا الذي توج باللقب في 2013 و2020.

وخلال 29 مشاركة سابقة في السوبر، توجت فرق إسبانيا باللقب في 15 نسخة لتكون الجنسية الأكثر تتويجاً بالسوبر، مقابل 9 ألقاب لفرق إنجلترا، ومثلها للفريق الإيطالية، فيما أحرزت فرق ألمانيا اللقب في نسختين فقط، مثلما هو الحال لفرق هولندا، مقابل 3 ألقاب للفرق البلجيكية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز