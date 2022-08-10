رسمياً: «كاف» يُعلن إطلاق دوري السوبر الإفريقي.. ويكشف موعده

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي، أحدث بطولات القارة السمراء، تحت إشراف «كاف».

وعقد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس «كاف» مؤتمراً صحفياً، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، التي أقيمت في مدينة أروشا التنزانية.

وقال موتسيبي خلال المؤتمر: "الهدف من دوري السوبر الإفريقي، هو رفع مستوى كرة القدم في القارة، الاستعداد لأول نسخ دوري السوبر سيبدأ الشهر المقبل".

وأضاف: "نجاح كرة القدم الإفريقية سيسهم في تطوير اللعبة على الصعيد العالمي".

وأكمل: "اتخذت اللجنة التنفيذية قرارًا من قبل في أغسطس الماضي بإطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي، والمسابقة تبدأ رسمياً في أغسطس 2023".

وفي هذا الشأن، قال إنفانتينو: "أتشرف بمساعدة الأفارقة على تحسين مستوى كرة القدم في القارة، دوري السوبر الإفريقي تمت دراسته بدقة من خبراء كرة القدم في العالم".

وتابع: "هو مشروع تاريخي، سينال الدعم اللازم وسيزيد من فخر الأفارقة".

ومن المقرر أن تصل إجمالي الجوائز المالية لدوري السوبر الإفريقي إلى 100 مليون دولار، ويحصل الفائز بالبطولة على ما يقرب من 11 مليون دولار.

ويشهد دوري السوبر الإفريقي مشاركة 24 نادياً، ويتخلله لعب 197 مباراة، على مدار 10 أشهر، بين أغسطس ومايو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز