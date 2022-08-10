تقديم موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022

المصدر: أ ف ب

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ينطلق مونديال قطر 2022 20 نوفمبر المقبل بدلاً من 21 من الشهر ذاته، بعدما قرر المنظمون تقديم المباراة الافتتاحية يوماً واحداً، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر رسمية، الأربعاء.

وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور 21 نوفمبر المقبل، لكنها لم تكن أولى مباريات هذا اليوم.

وأفادت المصادر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمنظمين القطريين وافقوا على التعديل.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم لأول مرة في بلد عربي، بالإضافة إلى إقامتها في فصل الشتاء بدلاً من الصيف.

وتنتهي منافسات البطولة 18 ديسمبر 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

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