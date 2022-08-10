مبلغ مالي ضخم.. أندية الدوري الإنجليزي الأكثر إنفاقًا على صفقات الموسم الجديد

المصدر: وام

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مع بداية الموسم الكروي الجديد للدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع الحالي وانخراط مختلف فرق البطولة في دائرة المنافسة بالمسابقة، التي تعتبر الأقوى من بين مختلف الدوريات في العالم، لا تزال هذه الأندية تحاول دعم صفوفها بمزيد من اللاعبين قبل غلق باب الانتقالات بعد 3 أسابيع.

وبرغم النشاط الذي أظهرته بعض الفرق من دوريات أخرى خلال سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف، أكد تقرير أصدره موقع ترانسفير ماركت المتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين والأندية، أن فرق الدوري الإنجليزي ما زالت هي الأكثر إنفاقا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت أندية الدوري الإنجليزي كسرت حاجز المليار يورو في حجم الإنفاق الإجمالي في سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف، وأصبحت الأندية الإنجليزية هي الأسرع وصولاً لهذا الحاجز في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن بين أكثر 10 أندية إنفاقًا في الميركاتو الحالي حتى الأسبوع الحالي، استحوذت فرق الدوري الإنجليزي على 7 مراكز بل إن تشيلسي الإنجليزي يتربع على الصدارة في قائمة الأعلى إنفاقًا حتى الآن خلال الانتقالات الحالية، في ظل قوة المنافسة التي تشهدها هذه المسابقة على مدار الموسم، وحجم مشاركات هذه الأندية سواء في البطولات المحلية أو الأوروبية.

ويتصدر تشيلسي القائمة بإجمالي إنفاق بلغ 186.5 مليون يورو في ظل رحيل عدد من نجوم الفريق بنهاية الموسم الماضي، نظراً لبيع النادي إلى ملاك جدد.

وكان من أبرز الراحلين المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديجر، والدنماركي أندرياس كريستيانسن، بالإضافة لعودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى فريقه السابق انتر ميلان على سبيل الإعارة.

وكان تشيلسي بحاجة إلى ضم أكثر من لاعب لتدعيم صفوفه بعد افتقاد هذه العناصر، ونجح الفريق بالفعل في ضم أكثر من لاعب مثل كاليدو كوليبالي ورحيم ستيرلنج ومارك كوكوريلا، ما جعل الفريق في صدارة الأكثر إنفاقًا بالميركاتو الصيفي الحالي.

وكان من الطبيعي أن يحتل برشلونة مركزاً متقدماً في القائمة، نظراً لحرص النادي على إعادة بناء الفريق بعد الخروج صفر اليدين من بطولات الموسم الماضي.

واضطر النادي إلى اتخاذ قرارات تاريخية لتوفير المال اللازم للتعاقدات حيث لجأ إلى بيع نسبة من حقوق بث مباريات الفريق لسنوات مقبلة لتقليص حجم الديون المتراكمة، والتي بلغت مليار و300 مليون يورو.

وتعاقد برشلونة مع أكثر من لاعب مميز مثل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، وحل برشلونة ثانياً في قائمة الأندية الأكثر إنفاقا بالميركاتو الصيفي الحالي بإجمالي 153 مليون يورو.

وجاء بايرن ميونخ الألماني (137.5 مليون يورو) وأرسنال الإنجليزي (132.1 مليون يورو)، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ولجأ بايرن للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني لتعويض رحيل ليفاندوفسكي إلى برشلونة، كما ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من يوفنتوس الإيطالي، لدعم الدفاع الذي عانى بعد انتقال النمساوي ديفيد ألابا إلى صفوف ريال مدريد صيف 2021، وتعاقد أرسنال مع جابرييل جيسوس، وألكسندر زينتشنكو، وفابيو فييرا، لتدعيم صفوفه أملاً في منافسة أقوى بالموسم الحالي.

واحتل ويستهام (111.6 مليون يورو) ومانشستر سيتي (108.8 مليون يورو) المركزين الخامس والسادس على الترتيب، حيث كانت أبرز صفقة لويستهام هي ضم جانلوكا سكاماكا من ساسولو الإيطالي مقابل 36 مليون يورو، فيما أبرم مانشستر سيتي صفقتين رائعتين بضم المهاجم النرويجي آرلينغ هالاند، ولاعب الوسط المدافع الإنجليزي الدولي كالفن فيليبس.

وكانت المراكز التالية في القائمة، من السابع إلى العاشر على الترتيب من نصيب باريس سان جيرمان الفرنسي (106.5 مليون يورو)، وليدز يونايتد الإنجليزي (105.6 مليون يورو) وتوتنهام الإنجليزي (101.9 مليون يورو) ونوتنجهام فوريست الإنجليزي (94.8 مليون يورو)، ليكون نوتنجهام هو الوحيد في المراكز العشرة الأولى بهذه القائمة الذي لم يكسر حاجة الـ100 مليون يورو بالميركاتو الصيفي.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد الإسباني، الذي اعتاد قبل سنوات على الإنفاق ببذخ في سوق انتقالات اللاعبين، حل في المركز الـ15 بالقائمة، خلف يوفنتوس الإيطالي، وأياكس الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني، وليفربول الإنجليزي.

وبهذا ضمت المراكز الـ 15 الأولى في القائمة، 8 أندية إنجليزية، وناديين من إسبانيا، ومثلهما من ألمانيا، ونادياً واحداً من كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا.

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