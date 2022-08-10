فينالدوم يكشف دور صلاح في انضمامه لروما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث جيني فينالدوم المنضم حديثاً إلى روما الإيطالي، عن تأثير الدولي المصري محمد صلاح لاعب روما السابق وليفربول الحالي، في انضمامه إلى صفوف الفريق الإيطالي.

وكان روما أعلن مؤخراً تعاقده مع فينالدوم، قادماً من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع أحقية الشراء في نهاية الموسم.

وقال فينالدوم في تصريحات صحفية عقب الانضمام إلى النادي الإيطالي: "أردت الانضمام لروما بسبب جهود مسؤوليه في التعاقد معي، وتحدثت مع محمد صلاح عن النادي والمدينة وسمعت أشياء جيدة منه".

وتابع: "تحدثت أيضاً مع كيفن ستروتمان، وأشرف حكيمي الذي لعب لانتر وأكد لي أن روما فريق رائع".

وعن مدربه في روما جوزيه مورينيو، قال فينالدوم: "سجل المدرب يتحدث عن نفسه، أعتقد أن أي لاعب يريد العمل معه، منذ اللحظة التي تحدثت فيها معه، قلت لنفسي أريد حقاً الانضمام إلى روما".

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