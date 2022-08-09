أنشيلوتي: هزيمة إنتراخت أمام بايرن لن تخدعنا في لقاء السوبر

المصدر: وام

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم أن فريقه يجب أن يكافح ويجتهد على أرض الملعب إذا أراد الفوز على إنتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة السوبر الأوروبي.

ويلتقي الفريقان غدا (الأربعاء) على الاستاد الأولمبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي بمباراة كأس السوبر الأوروبي لموسم 2021 / 2022 .

كان ريال مدريد قد فاز الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه (رقم قياسي) فيما أحرز إنتراخت لقب الدوري الأوروبي.

و لم يبدأ ريال مدريد حتى الآن رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني الذي تنطلق فعاليات موسمه الجديد يوم الجمعة المقبل.

وفي المقابل ، استهل انتراخت مسيرته في الموسم الجديد للدوري الألماني بهزيمة ثقيلة 1-6 أمام بايرن ميونخ يوم الجمعة الماضي.

و خلال المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل مباراة الغد قال أنشيلوتي : "الفوز بدوري الأبطال جلب إثارة ومتعة حقيقية.. و نرغب في مواصلة ذلك".

و أضاف : "شاهدت مباراة إنتراخت أمام بايرن .. لن ننخدع بهذا.. إنتراخت استحق الفوز بلقب الدوري الأوربي و تغلب على فرق قوية في طريقه للقب.. إنه فريق نشط و يلعب بشكل قوي.. نعلم كل شيء عنه .. وإذا أردنا الفوز يتعين علينا الكفاح والاجتهاد.. تدربنا جيدا و نشعر بالثقة".

و أكد أنشيلوتي للصحفيين في هلسنكي : "سنكافح من أجل الفوز بكل البطولات.. لا أشك في هذا.. الفوز بالبطولات الـ6 أمر أكثر صعوبة نوعيا.. ما يمكننا هو الكفاح من أجل الفوز بهذه البطولات.. لدي ثقة كبيرة بفريقي الذي أرى أنه أقوى من الموسم الماضي".

و أشار أنشيلوتي إلى أن كأس السوبر غدا هي الأولى ضمن 6 بطولات يمكن للفريق الفوز بها في الموسم الجديد إلى جانب خوضه كأس السوبر الإسباني إضافة إلى الدوري و الكأس في إسبانيا و دوري أبطال أوروبا و كأس العالم للأندية.

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