لاعب ليدز يونايتد عن صلاح ودي بروين: يجعلان الحياة صعبة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختار روبن كوخ مدافع ليدز يونايتد، الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، كأصعب ثنائي واجهه في البريميرليغ.

وقال روبن كوخ في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "إذا اضطررت لاختيار اثنين هما الأفضل في البريميرليغ، سأختار محمد صلاح ودي بروين".

وتابع: "السبب بسيط، وهو أنك من الصعب للغاية أن تدافع ضدهما، فهما يجعلان الحياة صعبة عليك كمدافع كل ثانية".

ويعتبر صلاح ودي بروين من نجوم الدوري الإنجليزي، حيث نجح صلاح في التتويج بجائزة أفضل لاعب بالبريميرليغ خلال الموسم الماضي، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وحصد النجم البلجيكي كيفين دي بروين خلال الموسم المنقضي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة البريميرليغ، متفوقاً على ترنت ألكساندرأرنولد، وجارود بوين، وجواو كانسيلو، وبوكايو ساكا، ومحمد صلاح، وسون هيونغ مين، وجيمس وارد براوس، الذين كانوا يتنافسون على نفس الجائزة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز