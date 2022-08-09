مخاوف قبل نهائي السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إسبانية، أن هناك بعض المخاوف بسبب مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت، في كأس السوبر الأوروبي، التي تقام غداً الأربعاء في فنلندا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن هناك مخاوف من تصرفات رابطة مشجعي آينتراخت فرانكفورت خلال في المباراة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يخشى وقوع حوادث مماثلة لتلك التي وقعت في مباراة فرانكفورت ضد رينجرز في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، التي أقيمت في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأغلبية الجماهيرية لمواجهة الغد ضد ريال مدريد ستكون للنادي الألماني، مشيرة إلى أن هناك فرقاً واضحاً في توزيع التذاكر حيث حصل فرانكفورت على 8000 تذكرة لجماهيره، بينما لم يستطع ريال مدريد سوى الحصول على 1800 تذكرة فقط.

وأكدت الصحيفة أن شرطة فنلندا انتشرت عناصرها في كل أرجاء المدينة، لتجنب وقوع حوادث مماثلة لتلك التي وقعت في إشبيلية الموسم الماضي.

وشهدت إشبيلية أحداث شغب مايو الماضي، بين جماهير أينتراخت فرانكفورت الألماني ورينجرز الإسكتلندي، على هامش نهائي الدوري الأوروبي، حيث تواجد بالمدينة حوالي 100 ألف مشجع لرينجرز، مقابل 50 ألف مشجع من مناصري فرانكفورت.

واعتقلت شرطة إشبيلية، 5 أشخاص من مناصري الفريق الألماني، بعد اشتباكهم مع نظرائهم من رينجرز، الأمر الذي نتج عنه رمي الشهب الاصطناعية وتهديد سلامة المشجعين، وتعرض أحد مناصري الفريق الإسكتلندي لإصابة على مستوى الرأس، في حين أن باقي الإصابات لم تكن خطيرة.

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