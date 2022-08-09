موعد مع التاريخ.. إنجازات استثنائية تنتظر بنزيما في السوبر الأوروبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ينتظر الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني، إنجازات استثنائية في مواجهة نهائي كأس السوبر الأوروبي المقبلة أمام آينتراخت فرانكفورت، غداً الأربعاء، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

ويخوض بنزيما مواجهة آينتراخت فرانكفورت بطموح رفع أول لقب له مع ريال مدريد بصفته القائد بعد رحيل البرازيلي مارسيلو، كما أنه حال تسجيله أهداف سيتجاوز الإسباني راؤول غونزاليس نجم الريال السابق، الذي يتساوى معه في المرتبة الثانية كأكثر الهدافين في تاريخ ريال مدريد برصيد 323 هدفاً لكل منهما، خلف كريستيانو رونالدو صاحب المركز الأول برصيد 450 هدفاً.

ويتطلع بنزيما أيضاً لمعادلة رقم أسطورة ريال مدريد باكو خينتو كثاني أكثر المتوجين بالألقاب في تاريخ الميرنغي بواقع 23 لقباً، خلف مارسيلو صاحب أكبر عدد من الألقاب بواقع 25 لقباً، حيث حقق الفرنسي حتى الآن 22 لقباً.

وحال نجاح بنزيما في قيادة ريال مدريد لحصد لقب السوبر الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت، سيضيف الميرنغي لقب السوبر الأوروبي الخامس إلى خزانته، وسيعادل رقم ناديي ميلان وبرشلونة المتواجين بـ 5 ألقاب.

وفي نفس الإطار، سيعادل بنزيما حال تتويجه بلقب السوبر الأوروبي رقم البرازيلي داني ألفيش نجم برشلونة السابق والإيطالي باولو مالديني أسطورة نادي ميلان، كأكثر اللاعبين المتوجين بلقب السوبر الأوروبي بواقع 4 مرات.

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