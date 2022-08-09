تاريخ مشاركات ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الأوروبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يقام غداً الأربعاء نهائي كأس السوبر الأوروبي، بين ريال مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني، على ملعب هلسنكي الأولمبي في فنلندا.

ويعتبر ريال مدريد ثاني أكثر الأندية الأوروبية مشاركة في كأس السوبر الأوروبي بواقع 7 مرات، بالتساوي مع ميلان الإيطالي، أما صاحب أكثر المشاركات في السوبر الأوروبي هو برشلونة بواقع 9 مرات.

وفاز ريال مدريد خلال المرات السبع التي شارك فيها بالسوبر الأوروبي 4 مرات، وخسر 3 مرات.

وتعود آخر مشاركة لريال مدريد في السوبر الأوروبي عام 2018، وخسر الميرنغي اللقب وقتها لصالح أتلتيكو مدريد، بعدما انتهت المباراة للأخير بنتيجة 2/4.

السوبر الأوروبي 1998

كانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها ريال مدريد ببطولة السوبر الأوروبي، وواجه وقتها تشيلسي، وتوج الأخير باللقب بعد الفوز على الميرنغي بهدف دون رد.

السوبر الأوروبي 2000

شارك ريال مدريد عام 2000 في السوبر الأوروبي للمرة الثانية، وتقابل هذه المرة مع جلطة سراي التركي، وانتهت المباراة لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

السوبر الأوروبي 2002

لعب ريال مدريد نهائي السوبر الأوروبي للمرة الثالثة عام 2002 والتقى مع فاينورد الهولندي، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الميرنغي، وحصد أول بطولة للسوبر الأوروبي بعدما خسرها في المرتين السابقتين.

السوبر الأوروبي 2014

واجه ريال مدريد عام 2014 في السوبر الأوروبي مواطنه إشبيلية، وفاز الميرنغي بهدفين دون رد.

السوبر الأوروبي 2016

تقابل ريال مدريد مع إشبيلية للمرة الثانية، وفاز الملكي أيضاً بنتيجة 2/3.

السوبر الأوروبي 2017

جمعت نسخة السوبر الأوروبي 2017 بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، وفاز الريال على الشياطين الحُمر بهدفين مقابل هدف.

السوبر الأوروبي 2018

تقابل ريال مدريد في آخر مشاركاته بالسوبر الأوروبي عام 2018 مع أتلتيكو مدريد، وخسر الميرنغي اللقب على يد غريمه اللدود أتلتيكو مدريد، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويملك ريال مدريد في جعبته 4 ألقاب لبطولة السوبر الأوروبي، ويطمح أبناء كارلو أنشيلوتي في حصد اللقب الخامس على حساب آينتراخت فرانكفورت في مباراة الغد.

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