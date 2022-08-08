ساسوولو خامس ضحية من الدرجة الأولى في كأس إيطاليا

المصدر: أ ف ب

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بات ساسوولو الإثنين خامس ضحية من الدرجة الأولى يودع مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم من الدور الثاني، وذلك بخسارته أمام مضيفه مودينا من الدرجة الثانية 2-3.

واستحق مودينا التأهل الى دور الـ32 والذي كان بطله نيكولا موستي بتسجيله هدفاً في كل من الشوطين خلال لقاء بدأه صاحب الضيافة بالتقدم منذ الدقيقة 11 بتسديدة بعيدة من دييغو فالتشينيلي تحولت من الدفاع وخدعت الحارس.

وأضاف موستي الهدف الثاني بعد نصف ساعة على البداية، قبل أن يقلص دومينيكو بيراردي الفارق لساسوولو من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

لكن موستي ضرب مجدداً في بداية الشوط الثاني (52)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى الدقائق الثلاث الأخيرة حين أضاف التركي كان أيهان الهدف الثاني للضيوف، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيبهم اللحاق بكل من ليتشي (خسر أمام شيتاديلا من الدرجة الثانية 2-3 بعد التمديد)، إمبولي (خسر أمام سبال من الثانية 1-2 بعد التمديد)، هيلاس فيرونا (خسر أمام باري من الثانية 1-4) وساليرنيتانا (خسر أمام بارما من الثانية صفر-2).

يذكر أن الأندية الثمانية الأولى في دوري الموسم الماضي، وهي ميلان البطل وإنتر ويوفنتوس ونابولي وأتالانتا وروما ولاتسيو وفيورنتينا، تبدأ مشوارها في مسابقة الكأس اعتباراً من الدور ثمن النهائي.



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