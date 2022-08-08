بقيادة مثلث برمودة.. ريال مدريد يستقر على خطة أولى ألقاب الموسم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية خطة ريال مدريد لمواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني، الأربعاء 10 أغسطس الجاري، بنهائي كأس السوبر الأوروبي، حيث يخوض الميرنغي اللقاء بصفته بطلاً لدوري الأبطال، فيما يخوض فرانكفورت المباراة بصفته بطلاً للدوري الأوروبي.

ويغادر ريال مدريد الثلاثاء إلى فنلندا، وسيكون هناك مؤتمر صحفي لكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد وأحد اللاعبين في اليوم ذاته، ويخوض الميرنغي مرانه على ملعب المباراة، وسيقيم في فندق هيلتون ستراند.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن ريال مدريد فاز بجميع النهائيات الثمانية التي شارك فيها كاسيميرو ومودريتش وكروس معاً في التشكيل الأساسي، وجاءت الهزيمة الوحيدة بوجودهم في التشكيل بعد الاعتماد على الكرواتي كلاعب بديل.

وكان أول نهائي يجمع ثلاثي مثلث برمودا معاً هو نهائي دوري الأبطال في ميلانو ضد أتلتيكو مدريد الذي انتهى بفوز ريال مدريد بركلات الترجيح، النهائي الثاني كان كأس السوبر الأوروبي ضد إشبيلية وفاز وقتها الميرنغي 2/3 ولعب زيدان مدري ريال مدريد وقتها بدون كروس، وبدأ مودريتش اللقاء كبديل.

وكان النهائي الوحيد الذي خسره ريال مدريد بوجود الثلاثي في الفريق ضد أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبي لموسم 2019/2018، حيث خسره بنتيجة 2/4 لكن وقتها اعتمد جوليان لوبيتيغي على لوكا مودريتش، كلاعب بديل في التشكيل.

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