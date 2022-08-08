ليفاندوفسكي يقص شريط الجوائز الفردية مع برشلونة (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي المهاجم الجديد لبرشلونة، في حصد أولى جوائزه مع البرسا، في مباراة بوماس المكسيكي ببطولة كأس خوان جامبر الودية السنوية، التي أقيمت أمس الأحد.

ولم ينتظر ليفاندوفسكي كثيراً ليبدأ في حصد الجوائز الفردية مع فريقه الجديد، إذ شهدت أولى مبارياته مع برشلونة على ملعبه الرسمي "كامب نو"، حصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة بوماس المكسيكي، التي انتهت بسداسية لصالح الفريق الكتالوني.

جاء تتويج ليفاندوفسكي بجائزة رجل المباراة، نظراً للمستوى المميز الذي قدمه مع البرسا في اللقاء، حيث سجل أول أهداف فريقه بعد مرور 3 دقائق فقط، وصنع هدفين آخرين لبيدري جونزاليس.

وانضم ليفاندوفسكي لبرشلونة خلال الصيف الجاري، قادماً من بايرن ميونخ، مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

ويعول تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على ليفاندوفسكي بشكل كبير في الموسم الجديد، لقيادة البرسا نحو العودة لمنصات التتويج مرة أخرى.

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