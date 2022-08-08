شراكة مدمرة في ليفربول بطلها محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سلط موقع "ليفربول إيكو"، الضوء على تألق ثنائي الريدز محمد صلاح وداروين نونيز، خلال أول مواجهات ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام فولهام، حيث سجل صلاح هدفاً وصنع آخر لنونيز، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2/2.

وأشار الموقع إلى أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على وشك إطلاق شراكة مدمرة جديدة في خط الهجوم، مؤكداً أن تألق صلاح ونونيز معاً يمكن أن يصبح استكمالاً لما قدمه الثلاثي صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في المواسم الماضية.

وكان نونيز سجل الهدف الأول لصالح ليفربول في شباك فولهام، بعد متابعة لعرضية صلاح سددها مباشرة في الشباك، قبل أن يسجل صلاح الهدف الثاني بصناعة من داروين نونيز.

وأكد موقع "ليفربول إيكو" أن وصول داروين نونيز إلى ليفربول قادماً من بنفيكا، ساعد في تقديم طريقة جديدة للريدز على المستوى الهجومي، لإجادته المشاركة في مركز رأس الحربة الصريح، عكس فيرمينو الذي كان يضطر للتواجد في وسط الملعب من أجل استلام الكرة، مشيراً إلى أن نونيز قادر على تشكيل قوة هجومية مع محمد صلاح لتسجيل أنصاف الفرص من داخل منطقة الجزاء.

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