جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل وإعلان المرشحين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يترقب محبو كرة القدم حول العالم، إقامة حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، للكشف عن هوية أفضل لاعب في العالم، وتُقدم جائزة الكرة الذهبية كل عام من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية بإشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل ضخم يتم تنظيمه في العاصمة باريس.

وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي للمرة السابعة في تاريخه، بعد منافسة شرسة بينه وبين البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وقتها، الذي حل في الوصافة.

ويتنافس هذا العام العديد من اللاعبين من مختلف الدوريات العالمية على حصد جائزة الكرة الذهبية، على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بعدما قاد الميرنغي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة، إلى جانب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والسنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الحالي وليفربول السابق، بعد وصول الثنائي لنهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، وكذلك التواجد في المباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، قبل خسارة اللقب لصالح ريال مدريد.

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول"، إقامة حفل الكرة الذهبية هذا العام 17 أكتوبر 2022، للكشف عن هوية أفضل لاعب في العالم، على مسرح شاتلييه، وهو نفسه الذي استضاف حفل النسخة الماضية في نوفمبر 2021.

وتقرر إقامة حفل الكرة الذهبية 2022 في وقت مبكر هذه المرة، بسبب انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

حددت مجلة "فرانس فوتبول" 12 أغسطس المقبل، موعداً للإعلان عن أسماء المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، حيث تصدر المجلة قائمة مكونة من 30 اسماً يتنافسون على الجائزة، إلى جانب الإعلان عن 10 أسماء في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد في العالم لعام 2022، ومثلهم ضمن قائمة أفضل حارس في العالم لعام 2022، بجانب قائمة تضم أسماء اللاعبات المرشحات لحصد جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2022، وهي الجائزة التي حصدتها أليكسا بوتياس مهاجمة برشلونة في النسخة الماضية.

وأدرجت مجلة "فرانس فوتبول" مؤخراً جائزتين بشكل استثنائي، الأولى تقدم لأفضل مهاجم في العالم، وسبق وحصل عليها البولندي روبرت ليفاندوفسكي العام الماضي 2021، أما الجائزة الثانية، فيتم تقديمها لأفضل نادِ في العالم، وتوج بها نادي تشيلسي العام الماضي.

المعايير الجديد لاختيار الفائز بالكرة الذهبية 2022

قررت مجلة "فرانس فوتبول" في وقت سابق، إجراء تغييرات على معايير الفوز بجائزة الكرة الذهبية بداية من نسخة 2022، حيث تم تحديد ثلاثة معايير مختلفة للفوز بالجائزة، وهي:

- النظر إلى المستوى الفردي للمرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية، ومن ثم يتم النظر إلى البطولات والألقاب الجماعية التي حققها كل مرشح.

- فتح نظام التصويت لممثلي أول 100 دولة في تصنيف "فيفا" فقط، وليس كما جرى في النسخة الماضية بمشاركة 170 دولة.

- تغيير الفترة الزمنية التي سيتم الاعتماد فيها على أرقام المرشحين، لتصبح موسم ونصف بدلاً من عام كامل، على أن يتم اختيار أفضل لاعب في العالم 2022، وفقاً لصاحب الأرقام الأقوى خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2022.

- لن يتم الاكتفاء بتصويت 100 دولة في تصنيف "فيفا"، بل سيقوم الإيفواري ديديه دروجبا بتقديم القائمة المختصرة للمرشحين لحصد الكرة الذهبية، باعتباره ضمن اللجنة المسؤولة عن اختيار صاحب جائزة الكرة الذهبية.

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