«كاف» يفتح النار على رئيس نابولي ويستشهد برقم الـ 600 مليون

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا نارياً للرد على تصريحات أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، بشأن ضم اللاعبين الأفارقة إلى ناديه.

وكان دي لورينتيس صرح في وقت سابق بأنه لن يتعاقد مع لاعبين أفارقة، إلا إذا قدموا ضمانات تفيد بعدم المشاركة مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام عادة في الشتاء كل عامين، وذلك بعد انتقال الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي من ناديه إلى تشيلسي، في الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كاف في بيانه: "نشعر بالذهول من التصريحات غير المسؤولية وغير المقبولة من رئيس نابولي بشأن اللاعبين الأفارقة وكأس الأمم الإفريقية، نحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على فتح تحقيق تأديبي ضد رئيس نابولي، الذي تندرج تعليقاته تحت المادة 14 من لوائح اليويفا".

وتابع البيان: "يلتزم كاف بالدور الذي تلعبه كرة القدم في مختلف قارات العالم لتوحيد الناس من كافة الثقافات والأعراق والديانات، ليس لدينا أي شك في أن نابولي واليويفا ملتزمين مثلنا تمامًا بتلك الأهداف الإنسانية".

وأكمل الاتحاد الإفريقي: "هل رئيس نابولي سيفرض نفس القيود على لاعبي أمريكا الجنوبية وآسيا وباقي القارات بخلاف إفريقيا؟ كأس الأمم الإفريقية هي البطولة الرئيسية لنا، وواحدة من البطولات العالمية الرائدة في كرة القدم، تم بث مباريات النسخة الأخيرة في أكثر من 160 دولة، وجذبت أكثر من 600 مليون مشاهد".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز