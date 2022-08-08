هالاند يهدد صلاح .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى

المصدر: البيان

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سجل النجم النرويجي ايرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، هدفين في مرمى وست هام التي انتهت بفوز السيتي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لندن الأولمبي" ليتصدر اللاعب ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ليهدد عرش اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

كما تمكن لاعبان آخران من تسجيل هدفين هما باسكال جروس لاعب برايتون، وألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الأولى

ايرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 2

باسكال جروس (برايتون): 2

ألسكندر ميتروفيتش (فولهام): 2

محمد صلاح (ليفربول): 1

داروين نونيز (ليفربول): 1

ثيمو كاستاني (ليستر سيتي): 1

دانيال بودينس (وولفرهامبتون): 1

جوش دا سيلفا (برينتفورد): 1

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