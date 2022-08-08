إشبيلية يتوصل لاتفاق لضم إيسكو

المصدر: (إشبيلية - أ ف ب)

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أعلن نادي إشبيلية عن توصله إلى اتفاق مبدئي لضم صانع الألعاب ولاعب الوسط إيسكو للموسمين المقبلين، بعد أن أصبح الدولي الإسباني لاعباً حراً منذ أواخر يونيو الفائت بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وجاء في بيان للنادي الأندلسي على موقعه الرسمي: «توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع إيسكو ليصبح لاعب الوسط الأندلسي ثالث صفقة لنا في هذه النافذة».

وتابع: «المهاجم موجود في إشبيلية ليخضع للفحص الطبي اليوم. إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيوقع على عقد للموسمين المقبلين» بعد أن انتهى الذي يربطه مع النادي الملكي في 30 يونيو الفائت.

وسيلتقي إيسكو مجدداً بالمدرب خولن لوبيتيغي الذي أشرف عليه في منتحب إسبانيا (2018-2016) وفي ريال مدريد (2018).

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