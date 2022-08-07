شقيقه حضر بدلاً منه.. لاعب يغيب عن حفل زفافه بسبب مباراة

المصدر: وكالات

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غاب مهاجم فريق مالمو السويدي السيراليوني محمد بويا توراي، عن حفل زفافه بعد أن طلب النادي الانضمام إليه في أقرب وقت ممكن، استعدادا لخوض إحدى المباريات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،تم تحديد موعد حفل الزفاف في 21 يوليو الماضي، لكن نادي مالمو أراد من اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً الانضمام إليه في أقرب وقت ممكن، استعدادا لخوض إحدى المباريات.

وكان اللاعب قد وقع مع الفريق السويدي بعد فترة لعب في الدوري الصيني الممتاز، وأعلن مالمو الصفقة يوم 22 يوليو بعد سفره إلى بلاده، ولذلك غاب توراي عن الحفل وسافر بدلاً من ذلك إلى السويد، لم يكن قادرا على التواجد في مكانين في وقت واحد، حيث قام شقيق توراي بتبديل الأماكن معه في حفل الزفاف للسير في الممر إلى جانب العروس سعاد بايدون.

ونشر توراي 3 صور له ولزوجته الجديدة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أكد أن تلك الصور التقطت قبل الحدث الفعلي ومغادرته إلى السويد.

وقال محمد بويا توراي، في تصريحات نقلتها صحيفة "أفتون بلاديت" السويدية: "تزوجنا في 21 يوليو في سيراليون، لكنني لم أكن هناك لأن نادي مالمو طلب مني الوصول مبكراً".

وأضاف: "لقد التقطنا الصورة مسبقاً، لذا يبدو أنني كنت هناك، لكنني لم أكن كذلك، كان على أخي أن يمثلني في حفل الزفاف الفعلي".

واضاف، "سأحاول نقل زوجتي إلى السويد ومالمو الآن حتى تكون قريبة مني.. ستعيش هنا معي".

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