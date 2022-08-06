ناد كبير يطلق حملة لتمويل صفقة رونالدو

المصدر: وكالات

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تمني جماهير بوروسيا دورتموند نفسها برؤية الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بقميص الفريق هذا الموسم، في ظل التقارير التي تفيد برغبته في الرحيل عن ناديه،وأطلقت جماهير النادي، حملة تمويل صفقة التعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو.

ويبحث بوروسيا دورتموند حالياً عن مهاجم، بعد رحيل هدافه النروجي إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي، والصدمة التي تلقاها بإصابة لاعبه الجديد، الإيفواري سيباستيان هالير، بورم خبيث.

وبحسب موقع "سبورت 1"، فإن مشجعي بوروسيا دورتموند "أسود الفيستيفال" أطلقوا حملة تمويل من أجل جمع الملايين، لمساعدة النادي على التعاقد مع رونالدو.

وتهدف الحملة لجمع نحو 40 مليون يورو، لتمكين بوروسيا دورتموند للتعاقد مع النجم البرتغالي.

وبدأ بعض مشجعي "أسود الفيستيفال" في الانضمام للحملة هذا الصباح، أملا في جلب رونالدو لملعب "سيغنال إيدونا بارك"، قبل غلق باب الانتقالات في 1 سبتمبر المقبل.

ويسعى كريستيانو رونالدو "37 عاما" للانتقال إلى ناد يلعب في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بحسب تقارير صحفية عديدة، وهو ما يتوفر في دورتموند.

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