صلاح يحقق إنجازاً غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازاً غير مسبوق وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية لفريقه ليفربول للموسم السادس على التوالي، بعد تسجيله هدفاً اليوم أمام فولهام.

وسبق لصلاح أن سجّل في جميع المباريات الافتتاحية، في المواسم الخمس الماضية، تحديدًا منذ موسم 2017/ 2018.

وفي المباريات الافتتاحية، أحرز صلاح أهدافًا بشباك أندية واتفورد ووست هام ونوريتش سيتي وليدز يونايتد، في خلال آخر 5 أعوام.

سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود فريقه ليفربول للتعادل مع فريق فولهام 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فولهام بهدف سجله ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 33، وتعادل ليفربول عن طريق دارون نونيز في الدقيقة 64، ثم سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له ولفولهام في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 80.

وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يسجل فيها صلاح هدفا في المباراة الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي.

وحصد كل فريق أول نقطة له في الدوري هذا الموسم.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز