ليفربول ينجو من الخسارة امام فولهام في الدوري الإنجليزي

المصدر: أ ف ب

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أنقذ المهاجمان الأوروغوياني داروين نونييس والمصري محمد صلاح فريقهما ليفربول من خسارة مفاجئة أمام مضيفه فولهام العائد الى الدوري الانجليزي لكرة القدم، بتسجيلهما هدفي التعادل 2-2 السبت على ملعب كرايفن كوتيدج في غرب لندن ضمن المرحلة الاولى.

دخل ليفربول المباراة منتشياً باحرازه درع المجتمع بنتيجة لافتة على مانشستر سيتي 3-1 غريمه التقليدي في السنوات الاخيرة السبت الماضي، لكنه خرج بأقل الخسائر بعد عرض متواضع على مدى الدقائق التسعين.

خاض مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب المباراة بالتشكيلة ذاتها التي خاضت درع المجتمع، باستثناء عودة الحارس البرازيلي أليسون بين الخشبات الثلاث بدلا من الاسباني ادريان.

بدأ نونييس المنتقل بصفقة ضخمة إلى ليفربول على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في حين شغل البرازيلي روبرتو فيرمينو مركز رأس الحربة بمساندة صلاح على الجهة اليمنى، والكولومبي لويس دياس على اليسار، في حين غاب المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بداعي اصابة عضلية.

على الجهة الأخرى، قاد المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش خط هجوم فولهام العائد الى الدرجة الممتازة بعد موسم في "تشامبيونشيب".

وكان ميتروفيتش ساهم بشكل فعّال بهذه العودة، بتسجيله 43 هدفا الموسم الماضي في 44 مباراة.

بدأ ليفربول المباراة بالضغط على مفاتيح اللعب في صفوف ليفربول وتحديدا على الإسباني تياغو الكانتارا والبرازيلي فابينيو، فانقطع تموين الكرات باتجاه ثلاثي المقدّمة تماماً وبالتالي الخطورة على مرمى فولهام.

وسجّل ليفربول هدفا بواسطة دياس من كرة لولبية من داخل المنطقة، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي تسلل الاسكتلندي اندي روبرتسون (15)، ثم رأسية خجولة لصلاح بين يدي الحارس (22).

وعلى الرغم من استحواذ ليفربول على الكرة بنسبة كبيرة، كان فولهام الفريق الاخطر حتى تمكن من افتتاح التسجيل بواسطة هدافه متروفيتش الذي ارتقى لكرة عرضية من الظهير الايمن الهولندي كيني تيتي فوق ترنت الكسندر ارنولد ليسكنها الشباك رغم تدخل اليسون (32).

وسنحت لليفربول فرصة ادراك التعادل عندما تلاعب دياس بأحد مدافعي فولهام واطلق كرة قوية داخل المنطقة لامست اعلى القائم الايسر وخرجت (38).

وبقي فولهام الفريق الافضل في مطلع الشوط الثاني وكاد لاعبه الكونغولي الديمقراطي نيسكنز كيبانو يضيف الهدف الثاني لكن تسديدته القوية ارتدت من القائم (57).

وشارك نونييس بدلا من فيرمينو غير الموفق وكاد يدرك التعادل بعد لحظات من تمريرة متقنة من صلاح، سددها بكعبه لكن حارس فولهام تصدى لها ببراعة (60).

بيد ان الكولومبي نجح في محاولته الثانية بعد دقائق قليلة من سيناريو مماثل تماما، اثر تمريرة من صلاح وهدف رائع بالكعب في سقف الشبكة مفتتحا رصيده في الدوري الانكليزي (64).

وكان نونييس سجل هدف الاطمئنان في مرمى سيتي 3-1 في مباراة درع المجتمع السبت الماضي.

بيد ان فرحة ليفربول لم تدم طويلا لان فولهام حصل على ركلة جزاء اثر عرقلة ميتروفيتش من قبل قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، فانبرى لها الاول مانحا التقدم مجددا لفريقه ومسجلا هدفه الشخصي الثاني (72).

ورمى ليفربول بكل ثقله ونجح مرة جديدة في معادلة الارقام اثر كرة امامية طويلة من ارنولد تبادلها صلاح ونونييس فتهيأت امام الاخير، ليتابعها باعصاب هادئة داخل الشباك من مسافة قصيرة (81).

وهي المرة السادسة تواليا التي يسجل فيها صلاح هدفا في المباراة الافتتاحية لليفربول.

ولم تشهد الدقائق العشر الاخيرة اي خطورة على مرمى الفريقين باستثناء تسديدة قائد ليفربول جوردان هندرسون في العارضة في الثواني الاخيرة ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.



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