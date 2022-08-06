«بلاي أوف» ألماني لكسر هيمنة بايرن

المصدر: دورتموند - أ ف ب

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يرى مهاجم بايرن ميونيخ السابق يورغن كلينسمان أن نظام مباريات «بلاي أوف» في الدوري الألماني لكرة القدم قد يلعب دورًا مفصليًا في تحديد هوية البطل في حال اعتماده، في ظل هيمنة النادي البافاري على اللقب.

وقال الدولي السابق إنه يشعر أن نظام الملحق سيكون وسيلة مثيرة لمحاولة التخلص من المشهد المتكرر لرؤية بايرن يرفع درع الـ«بوندسليغا» كل عام.

وأضاف: «أتفهم تمامًا مناقشة هذا الأمر، لأن هناك رغبة في رؤية فريق آخر يفوز بلقب الدوري الألماني، إلى جانب بايرن ميونيخ».

أرى أن اعتماد بلاي أوف في نهاية الموسم هو إثارة حقيقية.

وأشار كلينسمان الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ العام 1998 إلى أن نظام الـ«بلاي أوف» كان معتمدًا في الدوريات الأوروبية، بما في ذلك تحديد الهبوط والصعود في الدوري الألماني والصعود في الدوري الإنجليزي.

أضاف أنه في إنجلترا «يلعبون البلاي أوف في ملعب ويمبلي وهو أشبه بمباراة نهائية في الكأس، لأنها مسألة دراماتيكية كثيرًا وتعني الكثير للفرق».

وتابع بطل كأس العالم 1990 «سأكون منفتحًا جدًا على فكرة المباريات الفاصلة، ولأكون صريحًا، أحبها لأنني معتاد عليها هنا في الولايات المتحدة».

وسبق لدوناتا هوبفين، المديرة التنفيذية الجديدة لرابطة الدوري التي تشرف على جميع الدرجات، أن قالت في فبراير الفائت إنه «لا توجد محظورات بالنسبة لي. إذا كانت المباريات الفاصلة (بلاي-أوف) ستساعدنا، فسنتحدث عن المباريات الفاصلة».

فيما رأى المدير التنفيذي في النادي البافاري، الحارس الأسطوري أوليفر كان، أنه «سيضفي نظام من نصف نهائي ونهائي المزيد من الإثارة للمشجعين، لذا من المنطقي تداول ومناقشة هذه الأفكار».

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