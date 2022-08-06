غوارديولا يطالب بالبداية الجادة

المصدر: لندن - رويترز

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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، إنه يتعين على فريقه العمل بكل جدية وتحقيق نتائج جيدة من بداية الموسم الحالي بعد أن حسمت فوارق طفيفة وجهة لقب البطولة في السنوات الأخيرة.

ويبدأ سيتي مسيرة الدفاع عن اللقب غداً على أرض وست هام يونايتد اللندني. وحسم سيتي لقب الدوري متفوقاً على المنافس ليفربول بفارق نقطة وحيدة في الموسم الماضي وفي موسم 2018 - 2019 أيضاً. وقال غوارديولا إن أي تعثر ربما يؤدي إلى خروج أي فريق من السباق على اللقب بحلول نوفمبر المقبل عندما تتوقف البطولة من أجل إفساح المجال للمونديال . وأضاف المدرب الإسباني «في هذا العام هناك موسمان.

واحد قبل كأس العالم، فزنا بالدوري الممتاز مرتين بفارق نقطة واحدة ونحن نعرف أن بوسعنا الفوز في 12 أو 14 مباراة على التوالي وليفربول يمكنه تحقيق ذلك أيضاً. لا بد أن تكون جيداً من البداية».

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