نيوكاسل يبقي هاو بعقد «طويل الأمد»

المصدر: لندن - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إيدي هاو عقداً «طويل الأمد» مع النادي أمس بعد تسعة أشهر من وصوله إلى ملعب «سانت جيمس بارك».

وكان هاو الذي انضم إلى النادي بعد فترة وجيزة من الاستحواذ عليه من تحالف بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد أبقى على «ماغبيز» في مراكز الأمان بالدوري الموسم الماضي.

وقال هاو بعد توقيع العقد «إنه شعور رائع أن ألزم مستقبلي بهذا النادي الرائع. أنا فخور للغاية بكوني المدير الفني لنيوكاسل يونايتد وقد استمتعت بكل لحظة هنا». وأضاف «ما زلنا في بداية رحلتنا، وأنا متحمس جداً للمستقبل».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز