ليفاندوفسكي يتفوق على نيمار في ظهوره الأول بـ "كامب نو"

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تستفيد بعض الأندية الكروية من فكرة تقديم أحد اللاعبين الجدد لجماهير الفريق، خصوصاً إذا كان من أصحاب "الوزن الثقيل" كروياً، ولا شك أن بعض اللاعبين النجوم يتمتعون بثقل جماهيري كبير، من أمثال كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، والبرازيلي كاكا، والبلجيكي إدين هازارد، وغيرهم.

وعند تقديم أحد اللاعبين النجوم في ملعب النادي، يتسابق الجمهور لحضور مثل هذه المناسبات، واليوم الجمعة قدم نادي برشلونة الإسباني على ملعب "كامب نو" لاعبه الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تعاقد معه البارسا مؤخراً، قادماً من بايرن ميونيخ.

وتفيد التقارير أن نحو 57 ألف شخص حضروا تقديم ليفاندوفسكي في "كامب نو"، ويعد هذا الحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ برشلونة على الإطلاق، ويتفوق بفارق بسيط على ما يبدو على حفل تقديم البرازيلي نيمار في الملعب نفسه، حيث حضر حفل تقديمه حوالي 55 ألف مشجع، لكنه أقل من رقم زلاتان إبراهيموفيتش عندما انتقل إلى معقل الفريق الكتالوني.

ويظل العدد أقل بكثير من ذلك الحضور الجماهيري الذي شهده ملعب سنتياغو برنابيو عندما تم تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعباً بصفوف ريال مدريد، حيث تراوحت التقديرات بين 75 و80 ألف متفرج.

وبحسب الفيديو الذي نشر على حساب برشلونة في موقع "تويتر"، ظهر ليفاندوفسكي مرتدياً القميص رقم 9، وهو ذات الرقم الذي حمله لاعب البرسا ممفيس ديباي، على الرغم من أن الدولي البولندي كان يرتدي القميص رقم 12 خلال المباريات الودية التي أعقبت انتقاله لبرشلونة.

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