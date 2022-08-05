رسمياً.. تشيلسي يُعلن تعاقده مع كوكوريلا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي تشيلسي ضم الإسباني مارك كوكوريلا، قادماً من برايتون، بعقد مدته ست سنوات.

وأصدر تشيلسي بيانًا رسمياً أعلن خلاله تعاقده مع كوكوريلا حتى يونيو 2028، ولم يكشف النادي اللندني عن أي تفاصيل مادية خاصة بالصفقة.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت تقارير صحفية أن الصفقة تمت مقابل ما يقرب من 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى متغيرات.

وقال كوكوريلا بعد انضمامه لتشيلسي: "سعيد حقاً، إنها فرصة كبيرة بالنسبة لي للانضمام إلى أحد أفضل الأندية في العالم، سأعمل بجد لأكون سعيداً هنا وأساعد الفريق".

وتعتبر هذه هي الصفقة الرابعة لتشيلسي خلال الصيف الحالي، بعدما نجح البلوز في ضم رحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي، وخاليدو كوليبالي من نابولي، والحارس الشاب جابرييل سلونينا من شيكاغو فاير.

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