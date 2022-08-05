جوارديولا يصدم محرز قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، صدمة للاعبه الدولي الجزائري رياض محرز، قبل بدء السيتيسينز مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وألمح جوارديولا إلى إمكانية اختيار لاعب جديد من لاعبي السيتي لتكليفه بتسديد ركلات الجزاء التي تحسب للفريق السماوي خلال مبارياته المقبلة، وذلك على الرغم من أن محرز كان المخول بتسديدها في الموسم الماضي.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وست هام الأحد المقبل بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي: "جودتنا في الركلات تحسنت بعدما أخفقنا كثيراً في المواسم الماضية، رياض محرز كان استثنائياً الموسم الماضي رغم إهداره آخر ركلة لنا، لكنه كان جيداً بشكل عام".

وبشأن هوية المسدد لركلات الجزاء في الموسم الجديد، قال بيب: "سنتخذ القرار النهائي قريباً".

يذكر أن رياض محرز سجل 24 هدفاً في الموسم المنقضي، تصدر بها ترتيب هدافي مانشستر سيتي في كل البطولات.

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