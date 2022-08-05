جدول مباريات ليفربول في شهر أغسطس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تنتظر فريق ليفربول الإنجليزي مواجهات صعبة خلال شهر أغسطس الجاري، أبرزها أمام مانشستر يونايتد، وكذلك المواجهة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي أمام فولهام.

وكان ليفربول افتتح موسمه بالحصول على كأس الدرع الخيرية، بعد الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مواعيد مباريات ليفربول في أغسطس

يبدأ ليفربول موسمه المحلي في الدوري الإنجليزي بمواجهة فولهام، غداً السبت 6 أغسطس، ثم يواجه كريستال بالاس 15 أغسطس، ثم يلتقي مع مانشستر يونايتد 22 أغسطس، ثم بورنموث 27 أغسطس، ويختتم مباريات الشهر بمواجهة نيوكاسل يونايتد 31 أغسطس.

وتقام مباراة ليفربول وفولهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في الثالثة والنصف عصر غداً السبت بتوقيت الإمارات، وستكون خارج ملعب ليفربول، ثم يعود الريدز لملعب أنفيلد لمواجهة كريستال بالاس 15 أغسطس في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحل ليفربول ضيفاً على اليونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 22 أغسطس في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، ثم يستضيف بورنموث يوم 27 في السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويختتم ليفربول مباريات شهر أغسطس يوم 31 بمواجهة نيوكاسل على ملعب أنفيلد، في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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