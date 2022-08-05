موقف إنساني آخر من ميسي.. فيديو

المصدر: البيان

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حظي رد فعل ميسي على مشجع صغير بموجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، بعد لقاء فريقه باريس سان جيرمان ونانت، ضمن لقاء السوبر الفرنسي.

وتدخل الأرجنتيني لمنع حراس الأمن من جر مشجع صغير بعيدا عن الملعب، في لفتة إنسانية طيبة.

فبعد حفل التتويج بالكأس، كان ميسي متجهًا عبر النفق ليخرج من أرض الملعب، عندما اندفع نحوه صبي صغير بهاتف محمول في يده.

وحاول الصبي اللحاق بميسي لكن أمن المباراة منعه بطريقة عنيفة، حينها تدخل ميسي وطالب بأن يأتي له الشاب الصغير ليلتقط صورة معه.

ليطلب ميسي من الحراس إطلاق سراح المشجع ومنحه وقتا لالتقاط هاتفه قبل الوقوف معه لالتقاط الصورة ومعانقته.

وعلق صاحب حساب باسم "ار": " لحظة لا تنسى لبقية حياته".

فيما علق صاحب حساب باسم "ميلانو": الشاب المسكين سقط وسقط هاتفه على الأرض".

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