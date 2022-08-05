«الإنجليزي – الألماني – الفرنسي».. اليوم انطلاقة 3 من الدوريات الخمسة الكبرى

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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تدشن اليوم الخامس من أغسطس ثلاث من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بطولاتها وهي «الإنجليزي – الألماني – الفرنسي» بمنافسات قوية تعلن بها عن تحديات مسبقة حول هويات أبطالها خاصة الدوري الإنجليزي الذي كشف عن بعض من تحدياته في قمة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول.

انطلاقة البريميرليغ

وستكون انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» بمواجهة تجمع بين بمباراة ارسنال وكريستال بالاس وتقام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على مدار 3 أيام من 5 لـ7 أغسطس.

يوم الجمعة

ونشرت شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، مجموعة من الحقائق تخص مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي، بانه ستكون هذه هي المرة الخامسة التي تنطلق فيها بطولة الدوري الممتاز يوم جمعة، وأرسنال الذي سيلاقي كريستال بالاس في أول لقاءات الموسم، لعب في هذا اليوم مرتين من قبل، ضد ليستر سيتي وفاز 4-3 عام 2017، وخسر 2-0 أمام برينتفورد خلال الموسم الماضي.

6 سنوات متتالية

وسيكون مانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الماضية أمام رقم قياسي، حيث سيصل إلى 6 سنوات متتالية يلعب خلالها مباراته الأولى على ملعبه حين يستضيف برايتون في 7 أغسطس، وذلك في الانطلاقة الحديثة للبطولة في نسختها الحالية بعد التعديل.

4 مرات

كما كشفت إحصائية شبكة «أوبتا» أن نادي ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي سيكون أول فريق في تاريخ البريميرليغ يواجه خصماً صاعداً حديثاً لأربع مرات على التوالي، حين يلاقي فولهام في الجولة الأولى، وذلك بعد نوروتش سيتي مرتين في 2019 و2021 وليدز يونايتد في 2020.

هالاند وتحدي التاريخ

وبحسب إحصائيات شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم سيكون النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد، أمام تحديات كبيرة في تاريخ مسيرته الرياضية خاصة بعد الظهور الباهت والمثير للانتقادات ومخاوف جماهير السيتي أمام ليفربول في كاس الدرع الخيرية، لأنه نجح في التسجيل في أول جولة خلال موسميه مع بروسيا دورتموند الألماني 2020-2021 و2021-2022، بثنائيتين ضد بروسيا مونشنجلادباخ وإينتراخت فرانكفورت، وعدم قدرته على التسجيل مع سيتي في الجولة الأولى سيضاعف الضغوط عليه كثيرا.

بايرن ملك البوندسليغا

أما انطلاقة الدوري الألماني لكرة القدم ستكون بمثابة تحدٍ جديد لبايرن ميونخ صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة وهو يستهل حملة الدفاع عن بمواجهة فريق آينتراخت فرانكفورت العنيد بطل الدوري الأوربي وهو من الفرق التي لها تاريخ قوي في الدوري الألماني.

تحدٍ جماعي

وحقق بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني 2021-2022 للمرة العاشرة على التوالي والـ32 في تاريخه، بعد فاز في 24 مباراة وتعادل 5 مرات وتلقى 5 هزائم، وتسعى جميع الفرق في الدوري الألماني بما فيها فريق آينتراخت فرانكفورت العنيد بطل الدوري الأوربي على إيقاف سيطرة بايرن ميونخ على الدوري الألماني وإضفاء مزيدٍ من الحماسة والتشويق على البطولة بدلاً من التوقعات المسبقة بفوز بايرن ميونخ بها.

الجولة الأولى

وتأتي بقية مواجهات الجولة الأولى من الدوري الألماني على النحو التالي:

آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونخ.

بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن.

بونيون برلين ضد هيرتا برلين.

كولن ضد شالكه.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هوفنهايم.

فولفسبورج ضد فيردر بريمن.

بوخوم ضد ماينز.

أوجسبورج ضد فرايبورج.

شتوتجارت ضد لايبزيج.

انطلاقة الفرنسي

الدوري الفرنسي ينطلق موسمه الجديد بمباراة قمة تجمع بين ليون وأجاكسيو وهي النسخة الـ85 من الدوري الفرنسي، حيث انتهى الموسم الماضي بتتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي 2021-2022، للمرة العاشرة في تاريخه ليكون الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الفرنسي بالتساوي مع سانت إتيان.

مبابي الهداف

ويعتبر الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بمثابة تحدٍ خاص للنجم مبابي لاعب باريس سان جيرمان هداف الدوري الفرنسي برصيد 28 هدفاً، بعد تجديد تعاقده حتى عام 2025 بعقد خرافي، حيث لم يعلن الفريق الباريسي عن التفاصيل المالية للعقد الجديد، لكن تقارير صحفية تحدثت أن النجم الفرنسي سيتقاضى 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

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