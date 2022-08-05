عودة الإثارة «البريمرليغ» و«البوندسليغا» و«ليغ 1» صافرة البداية اليوم

المصدر: عواصم - وكالات

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تعود الإثارة إلى الملاعب الأوروبية اليوم مع انطلاقة ثلاثة من الدوريات الخمس الكبرى.

وتتجه الأنظار نحو بداية مشوار الهداف النرويجي الشاب إرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي «البريمرليغ»، عندما يحلّ حامل اللقب ضيفاً على وست هام بعد غدٍ، بينما يقصّ كريستال بالاس وأرسنال اليوم شريط الدوري.

وكانت صفقة انتقال هالاند من بوروسيا دورتموند إلى بطل إنجلترا، الأبرز في الدوري، حيث أنفقت أنديته أكثر من مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) لتعزيز صفوفها استعداداً للموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يعزّز قدوم النرويجي من قوّة مانشستر سيتي الفائز بلقب بطل الدوري أربع مرات في السنوات الخمس الأخيرة. بيد أن موسم سيتي وهالاند لم يحقق الانطلاقة المرجوة بالخسارة أمام ليفربول 1 - 3 السبت الماضي في مباراة درع المجتمع التقليدية.

ويخوض مانشستر سيتي الذي عزّز صفوفه بلاعب الوسط الدفاعي الدولي كالفن فيليبس والمهاجم الأرجنتيني الواعد خوليان الفاريس، امتحاناً صعباً ضد وست هام.

تحدي البايرن

ويخوض بايرن ميونيخ، حامل لقب «البوندسليغا» في المواسم العشرة الأخيرة، امتحاناً صعباً عندما يحل ضيفاً على أينتراخت فرانكفورت اليوم في مستهل الموسم الجديد، بعد نشاط لافت في سوق الانتقالات شهد تخليه مرغماً عن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي واستبداله بالسنغالي ساديو مانيه.

ولن تكون رحلة الفريق البافاري مفروشة بالورود إلى أرض فرانكفورت المتوّج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في مايو الماضي والفائز عليه مرتين في آخر ثلاث مواجهات في الدوري.

البحث عن منافس

وبوجود ليونيل ميسي الذي أصبح أكثر تناغماً مع الفريق وأكثر لياقة واستمرار تألق نيمار وتمديد عقد كيليان مبابي، ترشح معظم التوقعات باريس سان جيرمان للاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم «ليغ 1» عند انطلاق الموسم الجديد اليوم.

وفي الموسم الماضي حسم نادي العاصمة الفرنسية اللقب المحلي بكل جدارة متفوقاً بفارق 15 نقطة على أقرب ملاحقيه أولمبيك مرسيليا رغم أن ميسي لم يقدم الكثير ورغم عدم شعور نيمار ومبابي بالاستقرار وغياب سيرجيو راموس مدة طويلة.

لكن كتيبة النجوم هذه يبدو أنها حققت تحولاً وبدأت في التألق من جديد وهو ما ظهر جلياً خلال رحلة النادي استعداداً للموسم الجديد في اليابان، وأيضاً خلال الفوز الكبير 4 - 0 الأحد الماضي على نانت في مباراة السوبر الفرنسية.

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