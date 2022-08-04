غداً.. الدوري الفرنسي يبدأ جولته الجديدة وطموحات ليون تتحدى حامل اللقب

المصدر: وام

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تبدأ غدا فعاليات النسخة الـ85 من الدوري الفرنسي لكرة القدم وسط طموحات كبيرة من باريس سان جيرمان بالنجاح في رحلة الدفاع عن لقبه ورغبة من أكثر من فريق آخر في الدخول معه في منافسة شرسة على اللقب.

وتوج سان جيرمان باللقب في الموسم الماضي ليعادل بهذا الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب متساويا مع سانت اتيان برصيد 10 ألقاب لكل منهما.

ويطمح الفريق الباريسي حاليا في الانفراد بالرقم القياسي خاصة بعدما حافظ على أبرز أوراقه الرابحة بتجديد عقد المهاجم الفرنسي الدولي الشاب كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات هذا الصيف ليقف حائلا دون رحيل اللاعب لناد آخر.

وتضم صفوف الفريق مجموعة من النجوم أصحاب الشهرة العالمية في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا وحارس المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما.

ولجأ النادي إلى تغيير الإدارة الفنية للفريق بسبب عدم تحقيق حلمه في الموسم الماضي، والخاص بالرغبة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتعاقد سان جيرمان مع كريستوف جالتييه خلفا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ورغم الترشيحات القوية التي يحظى بها بفضل النجوم الذين ينتشرون في صفوفه، قد يواجه سان جيرمان منافسة قوية من أكثر من فريق مثل ليون وموناكو ومارسيليا الذين يمتلكون أيضا مقومات المنافسة على اللقب كما يحدوهم الأمل لاستعادة لقب المسابقة.

ونجح ليون في الحفاظ على أبرز لاعبيه مثل كارل توكو إيكامبي وحسام عوار ولوكاس باكيتا، كما تعاقد الفريق مع لاعبين آخرين مميزين هذا الصيف مثل ألكسندر لاكازيت ونيكولاس تاجليافيكو وكورينتين توليسو.

ويتطلع الفريق الفائز بلقب المسابقة 7 مرات سابقة إلى تحسين الصورة بعد الموسم المخيب للآمال في الموسم الماضي، الذي احتل فيه المركز الثامن ليكون أسوأ ترتيب له في الدوري الفرنسي منذ بداية القرن الحالي.

كما عزز مارسيليا وموناكو، اللذان أنهيا الموسم الماضي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، صفوفهما بعدد من الصفقات المهمة هذا الصيف ليصبح كل منهما أكثر قدرة على المنافسة بقوة في الموسم الجديد.

وإلى جانب طموح المنافسة على اللقب في الموسم الجديد، يستحوذ الصراع على احتلال أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية على اهتمام العديد من فرق المسابقة خاصة بعد نجاح روما الإيطالي في الفوز بلقب النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي وفوز إنتراخت فرانكفورت الألماني بلقب الدوري الأوروبي ما يمنح الأمل للعديد من الأندية في المنافسة على الألقاب الأوروبية.

وتشهد المسابقة هذا الموسم عودة الثلاثي تولوز وأجاكسيو وأوزير إلى دوري الدرجة الأولى بعد هبوطهم في مواسم سابقة ما يضاعف من قوة المنافسة في ظل الخبرات السابقة لهذه الأندية بدوري الدرجة الأولى.

ويستهل أجاكسيو عودته للمسابقة غدا بمواجهة صعبة في ضيافة ليون بالمباراة الأولى في المسابقة هذا الموسم.

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