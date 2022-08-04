الظهير البرازيلي تيليس الى إشبيلية معاراً من مانشستر يونايتد

المصدر: أ ف ب

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انتقل الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس الى إشبيلية الإسباني على سبيل الاعارة من مانشستر يونايتد الانجليزي حتى نهاية الموسم المقبل، وفق ما أعلن الناديان الخميس.

جاء في بيان للنادي الانجليزي "وافق مدافع مانشستر يونايتد الدولي البرازيلي أليكس تيليس على قضاء موسم 2022-2023 على سبيل الإعارة مع إشبيلية في إسبانيا".

فيما أفاد بيان النادي الأندلسي "وصل اللاعب مساء أمس (الأربعاء) الى مدينة إشبيلية، ثم اجتاز الفحص الطبي ووقع عقده صباح اليوم (الخميس)".

هذه الصفقة الثانية في خط دفاع إشبيلية هذا الصيف بعد وصول البرازيلي الآخر ماركاو من غلطة سراي التركي مقابل 12 مليون يورو، وذلك لتعويض رحيل قلبَي الدفاع البرازيلي دييغو كارلوس الى أستون فيلا الانجليزي (31 مليون) والفرنسي جول كونديه الى برشلونة (50 مليون).

كان تيليس وصل الى مانشستر يونايتد في 2020 قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 15 مليون يورو وخاض 50 مباراة مع "الشياطين الحمر" خلال موسمين.

وأدى وصول الظهير الأيسر الهولندي تايلر مالاسيا من أياكس هذا الصيف بالإضافة الى تواجد لوك شو، الى ارتفاع المنافسة في هذا المركز.



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